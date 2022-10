Mondiale rugby, le Azzurre per esordio contro USA

E' tutto pronto per l'esordio delle Azzurre di Andrea Di Giandomenico alla Rugby World Cup in Nuova Zelanda. Primo appuntamento nella notte tra sabato 8 e domenica 9 ottobre alle ore 12.45 locali (l'1.45 in Italia) al Northland Events Center di Whangarei quando l'Italia affronterà gli USA. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW.