Elisa Giordano, un capitano in Nuova Zelanda

Inizia domani la Coppa del Mondo di rugby femminile con le Azzurre all'esordio contro gli USA nella notte tra sabato e domenica all' 1.45, live su Sky Sport Arena. Il countdown di Sky Sport non poteva che terminare con il capitano dell'Italia, Elisa Giordano

"Ho cominciato a giocare a rugby tardi, a 19 ann i e per caso". Adesso è il capitano per questa Coppa del Mondo, dopo l’infortunio di Manuela Furlan. Elisa Giordano , gioca numero 8 ed ha 56 presenze e 6 mete in Nazionale . Ha iniziato e gioca ancora oggi nel Valsugana . Con la squadra padovana è campione d’Italia in carica .

La Rugby World Cup su Sky: l'Italia sempre in diretta

Su Sky e in streaming su NOW, live tutti i match della Rugby World Cup maschile e un’ampia selezione di incontri della Rugby World Cup femminile: almeno uno al giorno in diretta, inclusi tutti i match dell’Italia. Tante partite da seguire, con la squadra rugby di Sky, guidata da Francesco Pierantozzi, pronta a raccontare quanto succede in Nuova Zelanda e in Francia, con particolare attenzione alle “Azzurre” e agli “Azzurri”.