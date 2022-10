Italia, la prima mondiale è un successo: Usa ko

Parte nel migliore dei modi l'avventura iridata della nazionale femminile di rugby che al Northland Events Center di Whangarei, in Nuova Zelanda, trova vittoria e punto di bonus all'esordio contro gli Usa, sconfiggendo al contempo per la prima volta assoluta la formazione statunitense. Match che parte in salita per le ragazze di Andrea Di Giandomenico, costrette a perdere dopo pochi giri di lancette Ilaria Arrighetti per un problema al ginocchio e, appena pochi istanti più tardi, a subire la prima meta con una serie di cariche ravvicinate che mandano oltre la linea alla chiusa Taufoou. L’Italia non si scompone e prova subito a reagire, ma pecca in precisione fino ai minuti finali della prima frazione di gioco. Al 38’, Madia attacca la linea, ricicla per Sgorbini, subentrata al posto di Arrighetti, che mette in mostra tutta la sua voglia di riprendersi la nazionale dopo un lungo stop causa infortunio. La palla in qualche modo arriva prima a Bettoni e poi è Giordano che la porta avanti fin dentro ai cinque metri. Dalla ruck successiva, Madia salta un paio di avversarie e serve subito Ostuni Minuzzi che deve in pratica soltanto schiacciare in bandierina. Sillari trasforma e le Azzurre vanno al riposo avanti 7-5.