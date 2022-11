Mondiale donne: finale Inghilterra-Nuova Zelanda

Sarà tra Inghilterra e Nuova Zelanda la finale femminile del Mondiale di rugby. L'Inghilterra si è qualificata all'ultimo atto battendo il Canada per 26-19 (15-12) nella semifinale giocata oggi ad Auckland. Per le "Red Roses" è stata la 30/a vittoria consecutiva, un record, in test internazionali. Il prossimo 12 novembre la sfida per il titolo contro la Nuova Zelanda: le Black Ferns hanno battuto di misura, per 25-24, la Francia nella semifinale giocata a Eden Park. Ora le neozelandesi avranno la possibilità di conquistare il loro sesto titolo iridato nella finale di sabato prossimo (ore 7.30 italiane) contro l'Inghilterra, a sua volta vincitrice di due edizioni del Mondiale. Una meta a testa, nel match di oggi, per le tre campionesse olimpiche di Tokyo nel Seven Stacey Fluhler, Ruby Tui e Theresa Fitzpatrick. Quanto alla Francia, recrimina sul calcio piazzato sbagliato da Caroline Drouin a un minuto dalla fine che le avrebbe dato la vittoria.