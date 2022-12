La Benetton Treviso è scesa per la prima volta in campo dopo la denuncia da parte del pilone Cherif Traoré dell'episodio avvenuto durante la cena natalizia della società (aveva ricevuto in regalo una banana marcia). Il pubblico ha riservato un'ovazione al giocatore, mentre la squadra ha indossato una maglia speciale per dire 'no' al razzismo. La Benetton ha poi sconfitto le Zebre di Parma nel derby di United Rugby Championship

LA DENUNCIA DI TRAORE': LA RICOSTRUZIONE