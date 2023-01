Beale accusato di molestie sessuali: sospeso

Kurtley Beale, rugbista australiano 34enne e simbolo dei Wallabies, è stato sospeso dopo le accuse di molestie sessuale che gli sono state rivolte da una donna 28enne, che lo ha denunciato per dei fatti che sarebbero avvenuti in un hotel di Bondi Beach a Sydney, il 17 dicembre. Come riporta il comunicato stampa della federazione australiana, è stato "sospeso con effetto immediato in attesa della conclusione dei procedimenti legali, nonché delle indagini di Rugby Australia". Beale, fermato dalla polizia nella giornata di venerdì, è un simbolo della nazionale australiana: ha totalizzato più di 90 presenze e avrebbe dovuto essere incluso nella squadra per la Coppa del Mondo di rugby 2023, che Sky Sport trasmetterà integralmente dall'8 settembre al 28 ottobre 2023.