Rugby europeo su Sky, in campo Zebre e Benetton

Su Sky il grande rugby europeo con l’ Heineken Champions Cup e la European Challenge Cup .Due italiane in corsa nella Challenge: Zebre Parma e Benetton Treviso. Tra il 20 e il 22 gennaio, cinque match su Sky e in streaming su NOW, quattro in diretta e uno in differita

Il meglio del grande rugby europeo a livello di club è su Sky, con l’ Heineken Champions Cup e la European Challenge Cup , che stanno per mettere in scena la quarta giornata della fase a gironi dell’edizione 2022/2023. Su Sky Sport Arena e in streaming su NOW saranno cinque le partite in onda, quattro in diretta e una in differita, tra venerdì 20 e domenica 22 gennaio .

Due italiane in corsa nella Challenge: Zebre Parma e Benetton Treviso

Tra queste, anche quelle delle due italiane impegnate nella Challenge Cup, con le Zebre in campo venerdì in Francia alle 21, ospiti del Tolone, in una sfida valida per il Girone A, mentre alle 16.15 di sabato sarà la volta del Benetton che a Monigo, per il Girone B, se la vedrà con un’altra francese, lo Stade Francais. Per la Champions Cup, prima partita sabato alle 18.30 e di fronte ci saranno i sudafricani Stormers e i francesi del Clermont. Gli altri due incontri domenica; alle ore 16.15 in campo i transalpini del Tolosa e gli irlandesi Munster, mentre in serata, con differita dalle 22.30, il match tra gli scozzesi dell’Edinburgh e gli inglesi Saracens.