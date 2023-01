Sei Nazioni, presentata a Londra l'edizione 2023

Presentata oggi a Londra l’edizione 2023 del Sei Nazioni alla presenza di tutti i capitani ed allenatori. A rappresentare gli Azzurri, Kieran Crowley e Michele Lamaro, capitano dell’Italia. “Siamo cresciuti dal punto di vista tecnico e tattico, il modo in cui abbiamo approcciato le partite è cambiato”. Il Benetton sta andando bene e “vincere aiuta a vincere”, ha confermato il capitano azzurro a Sky Sport. Un buon auspicio in vista del Sei Nazioni che l’Italia sta preparando nel raduno di Verona, guardano al primo impegno in calendario domenica 5 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma, alle 16, contro i campioni in carica della Francia. Giovedì 26 gennaio alle 12.30 da non perdere -con finestre live su Sky Sport- il lancio italiano del Guinness Sei Nazioni 2023 mentre sabato 28 gennaio sarà ufficializzata la lista degli atleti convocati per i primi due turni del torneo. Il prestigioso torneo del Vecchio Continente riservato alle nazionali di Italia, Inghilterra, Francia, Irlanda, Galles e Scozia sarà da seguire live sui canali Sky Sport.