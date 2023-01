Lorenzo e Niccolò Cannone sono tra i protagonisti del promo Sky per il Sei Nazioni 2023. Guarda il teaser con il faccia a faccia dei due fratelli azzurri: un momento divertente del backstage in attesa della campagna firmata da Sky Creative Italia che sarà on air dal 28 gennaio

