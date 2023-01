Rugby, regalò una banana a un compagno: Nemer squalificato fino a giugno per razzismo

Il pilone della Benetton e della Nazionale squalificato fino al 30 giugno per aver regalato una banana marcia al suo compagno di squadra Traorè: “Il razzismo non farà mai parte della mia vita, ma accetto la decisione. Dispiace aver causato un danno al mio compagno, alla squadra e allo sport che amo" ascolta articolo Condividi

"Il razzismo non ha e non avrà mai alcun ruolo nella mia vita, come non dovrebbe averne nella vita di ognuno di noi. Sono fortemente rammaricato da quanto è accaduto, dalla stupidità del mio gesto, dal dispiacere causato ad un amico, dall'aver arrecato danno alla mia squadra, ai compagni, al Paese che rappresento ed al Gioco che amo". Queste le parole del giocatore di rugby della Benetton e della Nazioale Ivan Nemer dopo la squalifica fino al 30 giugno per aver regalato una banana marcia al suo compagno di squadra Traorè.

La decisione del Tribunale Federale "La sanzione è stata irrogata dal Tribunale Federale - si legge nel comunicato ufficiale - successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio della Procura Federale ed in osservanza del Regolamento di Giustizia FIR e della Regola 18 di World Rugby, sulla base delle indagini svolte in relazione a quanto verificatosi in occasione di un pranzo privato organizzato dagli atleti della Benetton Rugby il 20 dicembre e pubblicamente reso noto a mezzo social media dal compagno di squadra di Ivan Nemer, Cherif Traorè, ed alla successiva richiesta di patteggiamento".

