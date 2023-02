Il CT dell'Italia Crowley ha annunciato il XV che sabato sfiderà all'Olimpico l'Irlanda nel 3° turno del Sei Nazioni 2023: tre i cambi rispetto alla formazione che ha sfidato l'Inghilterra a Twickenham. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. La partita sarà visibile anche in chiaro (su TV8 e in streaming su skysport.it)

Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, ha ufficializzato la formazione che sabato 25 febbraio alle 15.15 affronterà l’Irlanda allo Stadio Olimpico di Roma, partita valida per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2023 che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8 con il pre partita a partire dalle 14.30. Sarà il confronto numero 35 tra le due squadre, il numero 14 in Italia. Per la seconda gara casalinga nel torneo sono tre i cambi nel XV titolare dell’Italia rispetto al match giocato a Twickenham domenica 12 febbraio. Triangolo allargato formato da Capuozzo, Padovani e Bruno con quest’ultimo che rientra dal primo minuto dopo l’esordio con la Francia. Al centro si sposta Menoncello in coppia con Brex, mentre le chiavi della mediana saranno affidate a Paolo Garbisi – di nuovo in campo da titolare dopo la partita contro Samoa vinta a Padova a novembre – e Stephen Varney. Confermate terze e seconde linee con capitan Lamaro, Lorenzo Cannone e Negri e il duo Ruzza-Niccolò Cannone. In prima linea nuova chance dal primo minuto per Simone Ferrari che completerà il reparto con Nicotera e Fischetti.