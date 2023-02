Dolce stil novo Italia, ma ora serve una vittoria

Vincere contro l’Italia è difficile. Non si va a Roma perché la città è bella, c’è il Papa e la partita è giusto un pretesto, con successo scontato. Non è più così. Nemmeno per chi è in testa al ranking mondiale, per chi vuole portarsi a casa la Rugby World Cup del prossimo autunno, per chi è in testa al Sei nazioni e vuole il Grand Slam. Nemmeno per l’Irlanda insomma, che ha pure in squadra il miglior giocatore del mondo, "award" alla mano, per chi ha vinto in Nuova Zelanda contro gli All Blacks, per chi ha distrutto la Francia... E si potrebbe continuare all’infinito, l’elenco è voluto per dire che l’Italia si è guadagnata il rispetto anche dell’Irlanda, non ha mollato mai, è stata in partita fino a dieci minuti dalla fine, e, soprattutto, ha giocato da Italia…