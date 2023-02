Heineken Cup, Jacques Raynaud nuovo Ceo

Il Sei Nazioni per club con l’aggiunta delle migliori squadre sudafricane. Poche e semplici parole per spiegare cosa siano l’Heineken Cup, la Champions del rugby, e la Challenge Cup, l’Europa League ovale. Due competizioni organizzate dalla EPCR, acronimo che sta per European Professional Club Rugby, tipo, a grandi linee, UEFA per il calcio. E da oggi c’è un nuovo direttore generale, CEO, Chief Executive Officer, per far crescere ancora di più le coppe europee, per allargare i mercati e il business. Si tratta di Jacques Raynaud, con una carriera tutta nei media, da Eurosport a Sky, tra Italia e Germania, un manager che è stato a capo dello sport di Sky italia, Executive Vice President, e di Sky media, raccolta pubblicitaria. Un manager che non ha mai nascosto la sua passione per il rugby, tifo per la Francia compresa, e che è stato nel board del Team Sky di ciclismo, negli anni di Wiggins e Froome. Raynaud ha battuto tutti i concorrenti e con la sua nomina, che si basa su esperienza, credibilità e professionalità, pare chiaro l’indirizzo di EPCR, massimizzare gli introiti a livello mediatico. Heineken Cup e Challenge Cup, col Benetton in corsa, ottavi di finale in casa contro gli irlandesi di Connacht, in Italia si vedono su Sky Sport. Le coppe tornano nel primo weekend di aprile. Con un grande in bocca al lupo a Jacques Raynaud da parte di tutta la squadra di Sky Sport.