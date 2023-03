Italrugby, i 33 Azzurri per Galles e Scozia

33 i giocatori convocati per le ultime due partite del Sei Nazioni contro Galles -a Roma, l'11 marzo- e Scozia, ad Edimburgo, sabato 18 marzo. Convocato Ange Capuozzo, novità Martin Page-Relo

Sono 33 i giocatori convocati dal Ct della nazionale italiana di rugby, Kieran Crowley, per le ultime due partite del 6 Nazioni 2023 contro Galles, a Roma sabato 11 marzo, e Scozia, ad Edimburgo, sabato 18 marzo.

C'è Capuozzo, prima convocazione per Martin Page-Relo

19 avanti, 14 tre-quarti. Come annunciato nei giorni scorsi, Ange Capuozzo è stato chiamato e sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti alla spalla sinistra una volta raggiunto il raduno di Verona. Novità, la prima convocazione in maglia azzurra per il mediano di mischia Martin Page-Relo, francese, compagno di squadra di Capuozzo proprio a Tolosa, ma con nonni italiani. Escono dal gruppo azzurro il pilone Paolo Buonfiglio e l’utility back Giovanni Montemauri.