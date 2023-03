Brutte notizie per l'Italia del rugby con Ange Capuozzo che salterà le ultime sfide del Sei Nazioni. Lo staff medico della Nazionale Italiana maschile, infatti, ha comunicato quali sono le sue condizioni dopo l'infortunio rimediato contro l'Irlanda. "Alla luce del persistere della sintomatologia algica alla spalla sinistra e nell’intento di consentire al giocatore di proseguire il percorso riabilitativo nella massima tranquillità e con le tempistiche necessarie ad un pieno recupero funzionale , lo staff tecnico e lo staff medico dell’Italia hanno convenuto con l’atleta di non procedere al suo reinserimento nel gruppo squadra in vista delle due ultime giornate del Guinness Sei Nazioni. Capuozzo proseguirà la riabilitazione a Tolosa, con lo staff medico del Club di appartenenza, in allineamento con le strutture federali".

Convocato Marco Zanon

Lo staff tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile ha convocato Marco Zanon per il raduno di Verona in preparazione delle ultime due giornate del Guinness Sei Nazioni 2023 in calendario contro Galles e Scozia rispettivamente sabato 11 marzo alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma e sabato 18 marzo al Murrayfield Stadium alle 12.30 locali (13.30 italiane). Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8. Il trequarti in forza al Benetton Rugby sostituirà Enrico Lucchin (out per una commozione cerebrale) che, in seguito al match disputato dalle Zebre Parma in URC, inizierà il protocollo previsto per l’HIA.