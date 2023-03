L'Italia Under 20 in campo questa sera a Monigo contro il Galles, a caccia del primo successo nel Sei Nazioni 2023. Il match in diretta dalle 20.15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Gli elogi e i cinque punti di bonus sin qu raccolti, frutto di meriti offensivi e difensivi nelle prime tre partite del Sei Nazioni di categoria, non bastano più. La nazionale italiana Under 20 vuole ruggire. A Monigo, dove ci sarà il tutto esaurito, Quattrini e compagni affronteranno il Galles fanalino di coda del torneo con l’obiettivo di fare bottino pieno: vincere la gara e mettere a referto almeno quattro mete, per salire così a 10 punti nella classifica generale provando poi, a una gara dalla fine della rassegna, ad avvicinare il gruppo di testa per il podio.

Le chiavi del match

L’attenzione però dovrà essere elevatissima. Mai come in questa partita, l’approccio e la gestione della pressione dovranno essere ai massimi livelli, perché è vero che l’Italia potrà mettere sotto scacco i pari età del Galles col proprio gioco fatto di importante cariche degli avanti, come ad esempio Gallorini e Odiase che sin qui si sono distinti, e di grandi accelerazioni da parte di alcuni uomini chiave del reparto trequarti, Passarella e Gesi, ma è altrettanto vero che ormai l’identità azzurra inizia a essere studiata e conosciuta e quindi sarà lecito attendersi delle contromisure da parte dei gallesi. Inoltre è vero che la partita disputata contro l’Irlanda lo scorso 24 febbraio “dista” due settimane, ma di scorie psicologiche e soprattutto fisiche, visto che qualche giocatore non ci sarà o non sarà al meglio, ne ha lasciate.

Per la prima volta nel Sei Nazioni Under 20 di quest’anno cambierà la prospettiva. I ragazzi di Brunello non dovranno provare a spaventare rivali più accreditate, ma dovranno essere loro a vestire i panni dei favoriti. Un momento chiave per questo gruppo, anche perché da una prestazione e da un risultato convincente contro il Galles passerà inevitabilmente anche parte del prossimo turno. La quinta e ultima giornata della manifestazione infatti vedrà gli Azzurrini andare a fare visita alla Scozia, che in questo momento ha gli stessi punti dell’Italia in classifica. E’ chiaro che se ci si dovesse arrivare con una vittoria consistente contro il Galles, la sfida contro gli scozzesi assumerebbe tutta un’altra valenza e una prospettiva diversa. “Vincere aiuta a vincere”, per l’Italia Under 20 è arrivato il momento di sbloccarsi per poi provare a lanciare il rush finale in vista della fine del torneo.