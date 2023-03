L'Italia U20 mette la prima meta: Galles ko 29-25

L’Italia domina le fasi di conquista, il Galles sfrutta ogni occasione

Il match inizia con un Galles arrembante che non ci sta a recitare il ruolo della comparsa. Il pubblico di Monigo è numeroso e gli Azzurri sembrano trovare ispirazione dal clima positivo dello stadio di Treviso. Sono passati 10 minuti e l’Italia ha la prima occasione per mettere pressione alla squadra ospite. Il possesso viene gestito pazientemente dagli avanti, con Battara che detta i tempi delle percussioni dei suoi uomini di mischia. Quando la difesa è assorbita a dovere, ecco lo sviluppo della manovra con il pallone che arriva fino a Gesi, abile a schiacciare in bandierina per il primo vantaggio Azzurro. Al 14’ il Galles si fa vivo nella metà campo avversaria. La coppia di centri composta da Bradley ed Hennessey crea una bella combinazione, l’Italia difende oltre il regolamento e lascia l’occasione al mediano di apertura Edwards di andare sulla piazzola e accorciare le distanze. Lo strapotere in mischia ordinata dell’Italia ormai è una costante e produce danni ingenti. Al 24’ il Galles non riesce ad arginare la spinta degli Azzurri e il pilone Kelleher-Griffiths commette un fallo di troppo che gli costa il cartellino giallo. Il forcing nei ventidue avversari produce il massimo risultato: meta di punizione e il tabellino segnala 12 a 3 per l’Italia. Il Galles si dimostra molto opportunista quando al 31’ allarga un pallone fino all’ala e dopo aver esplorato una difesa italiana imperfetta, trova il varco che consente al mediano Hughes di volare in mezzo ai pali. Edwards trasforma e i Dragoni si rifanno sotto: 12 a 10. L’Italia sembra in controllo, ma è ancora una volta il Galles che trova la marcatura pesante. Da una rimessa laterale nei ventidue degli Azzurri nasce un drive ben allestito che consente al flanker De La Rua di schiacciare in meta ancora una volta. È la seconda segnatura nell’arco di 4 minuti nonostante l’inferiorità numerica. Il piede di Edwards non trova i pali e il punteggio rimane di 12 a 15 fino alla fine della prima frazione.