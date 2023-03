Rugby

Ange Capuozzo, Michele Lamaro, i fratelli Lorenzo e Niccolò Cannone, Federico Ruzza, Simone Ferrari, Danilo Fischetti, Ignacio Brex, Tommaso Menoncello, Edoardo Padovani sono i protagonisti della campagna firmata da Sky Creative Italia per il prossimo Sei Nazioni. Dal 4 febbraio al 18 marzo tutte le partite in diretta su Sky e in streaming su NOW. L’esordio degli Azzurri contro la Francia domenica 5 febbraio alle 16, a Roma TUTTO IL SEI NAZIONI SU SKY. LA GUIDA TV