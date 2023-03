Lamaro: "Alti e bassi, ora lavoriamo sui dettagli"

Il capitano azzurro dopo il ko a Murrayfield: "Abbiamo avuto l'opportunità di vincere, ma non ci siamo riusciti per i dettagli. Abbiamo fatto un Sei Nazioni ottimo, nonostante gli alti e bassi. Lavorando sulle piccole cose possiamo andare lontano"

Una chance sprecata, ma un buon punto di partenza per il futuro. Michele Lamaro prova a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta per 26 a 14 contro la Scozia, nell'ultima giornata del Sei Nazioni. L'Italia è stata in partita fino alla fine, sprecando alla fine l'occasione di vincere: "Abbiamo avuto l'opportunità di vincerla, ma non ci siamo riusciti per i dettagli - spiega il capitano - Vogliamo restare in partita fino alla fine e oggi è stato così". Poi il bilancio del torneo: "Abbiamo fatto un Sei Nazioni ottimo, nonostante gli alti e bassi. Possiamo andare lontano lavorando sulle piccole cose: dobbiamo migliorare sulla disciplina e altre questioni individuali. Ne abbiamo il controllo e dobbiamo migliorare giorno dopo giorno".