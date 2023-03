Italia U20 in Scozia per chiudere in bellezza

Ultimo turno di gioco per il gruppo di Massimo Brunello, che in trasferta ha la chance di salutare il torneo centrando la seconda vittoria consecutiva. Scozia-Italia U20, ore 15, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Vincere aiuta a vincere e dopo essersi sbloccata la scorsa settimana, in casa contro il Galles (29-25 il punteggio a Treviso, ndr), la nazionale italiana Under 20 non vuole fermarsi provando a espugnare lo Scotstoun Stadium di Glasgow contro i pari età della Scozia. Si gioca per l’affermazione negli ottanta minuti ma non solo, perché, inevitabilmente, al termine di questa gara, che si disputerà domenica 19 marzo, con calcio d’inizio previsto per le 15, si tireranno le somme su quanto successo durante tutto l’arco della rassegna. Passare da un record di una sola vittoria, a un ruolino fatto di due vittorie, per giunta consecutive cambierebbe e non di poco le valutazioni su un gruppo che, in ogni caso, ha dimostrato di potersela davvero giocare alla pari con tutte le rivali facendo della forza degli avanti e degli sprint dei trequarti i propri punti di forza.

Per battere la Scozia però, servirà aggiungere anche un altro elemento decisivo: la continuità, abbinata alla capacità di essere letali ogni qualvolta si presenterà l’occasione di mettere punti a referto, o tramite mete o tramite piazzati.

Gli scozzesi non sono al livello di Francia, Irlanda o Inghilterra, ma vanno certamente rispettati, anche perché i punti in palio potrebbero modificare poi la classifica finale di questo Sei Nazioni Under 20 2023.

L’Italia è quarta a quota 10 punti, la Scozia è quinta a quota 5. In caso di successo gli azzurrini si garantirebbero il quarto posto, ma attenzione perché se dovesse arrivare una vittoria piena, da 5 punti, e l’Inghilterra (15 punti) dovesse cedere nettamente nella trasferta in Irlanda, finendo con un passivo pesante e senza trovare alcun punto di bonus, si potrebbero aprire anche le strade del podio.

Tutto sta nel giocare una partita consistente stando attenti, come fatto capire in conferenza stampa dal ct Massimo Brunello, in particolare ai primi minuti di gioco, dal momento che la Scozia, che la scorsa settimana ha perso in casa contro l’Irlanda 7-82, vorrà sicuramente mettere in campo una reazione fatta di carattere e ferocia.

Tenere botta all’inizio per poi concretizzare, mattone dopo mattone, il proprio piano di gioco. Le cariche di una terza linea, con il trio Berlese-Botturi-Odiase, che fa già sognare in ottica nazionale maggiore e poi le accelerazioni di un triangolo allargato che ritrova Francois Carlo Mey nella posizione da estremo. Una partita tutta da vivere, da vincere, per legittimare un Sei Nazioni vissuto da protagonisti.