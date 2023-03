Sei Nazioni U20: Scozia-Italia 17-40

Il cambio di passo nella ripresa

Al quarto della ripresa prima occasione per l’Italia grazie a una mischia a favore dentro i 22 della Scozia. Il pack domina e offre un’ottima piattaforma per andare in meta in due fasi con Jacopo Botturi. Da posizione centrale Brisighella non sbaglia e porta gli ospiti in vantaggio per la prima volta nel match. Tre minuti più tardi, altra mischia azzurra su cinque metri avversari e questa volta è Sebastiano Battara ad andare in meta grazie al lavoro degli otto avanti che fanno arretrare gli scozzesi fin dentro la propria area di meta. Da posizione non facile Simone Brisighella aggiunge altri due punti al piede portando il parziale sul 10-19. Al 58esimo dopo un multifase a ridosso della linea di meta è Gallorini a marcare la quarta meta che vale anche il punto di bonus per l’Italia. Brisighella infila la trasformazione portando il gap a 16 punti. Quattro minuti più tardi è ancora Gallorini ad andare a segno raccogliendo un pallone dalla ruck e tuffandosi oltre la linea bianca. Il calcio di Brisighella è preciso e il parziale diventa di 10-33 per i ragazzi di Brunello. Gli azzurri giocano gli ultimi otto minuti in doppia inferiorità per un cartellino giallo prima di Lavorenti e poi di Brisighella. La Scozia ne approfitta subito e va in meta con Will Robinson e accorcia ancora con il solito Richie Simpson che trasforma. Ma a tempo scaduto è nuovamente l’Italia a mettere l’ultimo sigillo con Nicholas Gasperini. Giovanni Sante trasforma per il 17-40 con cui termina l’incontro