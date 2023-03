Dall'Irlanda all'Italia: cosa resta del 6 Nazioni

Con il trittico di sfide di sabato 18 marzo si è chiuso il Sei Nazioni 2023 . Come di consueto, il Torneo ha portato con sé il suo carico di emozioni profonde, di storia e cultura, di appartenenza: un viaggio lungo sette settimane dove tutto il mondo della palla ovale si ferma e si concentra su quello che accade in sei splendidi stadi. Il rugby espresso è stato di altissimo livello, con picchi straordinari come quello di Irlanda-Francia , una partita destinata a rimanere nella memoria di tanti, una inedita sfida tra la prima e la seconda del ranking mondiale durante un Sei Nazioni.

La competitività dell’Italia

La rinnovata competitività della nazionale italiana ha reso ancora più avvincente il Torneo, dando un’ulteriore dimensione di profondità alla competizione. Sembrano ormai alle spalle i tempi in cui la gara degli Azzurri poteva essere un aperitivo per ingannare il tempo in attesa della portata principale nel menù del giorno. Anzi, in diverse occasioni le partite con l’Italia tra i protagonisti sono state le più divertenti e godibili di questa edizione.

Per questo motivo Michele Lamaro e i suoi compagni possono uscire dal Sei Nazioni 2023 continuando a vedere il bicchiere mezzo pieno, nonostante le 5 sconfitte in altrettante gare. L’obiettivo annunciato del mandato da head coach di Kieran Crowley era quello di restituire rispetto e credibilità all’Italrugby ed è un traguardo raggiunto: contro Francia, Irlanda e Scozia c’è stata competizione per la vittoria dell’incontro fino al termine del medesimo. Oggi tutti sanno che all’Italia non si può regalare niente. Adesso manca solo la soddisfazione di ottenere qualche altro risultato importante.