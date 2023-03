Italia-Francia, così in campo all'esordio

Le ragazze del neo ct Giovanni Raineri ospiteranno le transalpine, terze all’ultima Coppa del Mondo, in un match dove non partono con i favori del pronostico, ma che potrebbe regalare soddisfazioni. Il calcio di inizio di Italia-Francia è fissato alle ore 16.00 di domenica 26 marzo con diretta su Sky Sport Arena (canale 204) e in streaming su NOW

L’inizio di una nuova era. Il Tik Tok Women’s Six Nations 2023 sarà vissuto così dall’Italia. Perché dopo la recente Rugby World Cup 2022, dove le azzurre hanno raggiunto lo storico traguardo dei quarti di finale, l’Italia si presenta con una rosa rinnovata e con un nuovo head coach - Giovanni Raineri - che ha preso il posto di Andrea Di Giandomenico. Si riparte dal Sergio Lanfranchi di Parma, dove da affrontare ci sono le Bleus, certamente, insieme all’Inghilterra, una delle squadre favorite per la vittoria finale del torneo. Capacità di reggere l’impatto fisico, attenzione ai dettagli e volontà di creare pericoli alla rete difensiva avversaria: questi gli ingredienti che l’Italia, comunque impostata per seguire una certa linea di continuità rispetto al recente passato, dovrà mettere in campo per cercare di porre delle difficoltà una Francia. Una formazione, quella transalpina con tanta qualità pura, ma anche con tante esordienti e punti di domanda da risolvere, con l’ingresso di nuove giocatrici all’interno di un gruppo squadra molto ben collaudato negli anni scorsi. L’obiettivo di Giordano e compagne sarà quello di controllare il ritmo della partita, cercando di non consentire alle rivali di alzarlo vertiginosamente, “sporcare” il maggior numero di volte i possessi avversari e mettere punti a referto ogni qualvolta se ne presenterà l’occasione di farlo.