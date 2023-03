Weekend di rugby, otto partite su Sky Sport

Grande weekend di rugby su Sky Sport Arena con ben otto partite da seguire: tre le partite del Sei Nazioni femminile, tra cui Inghilterra-Italia e poi Heineken Champions Cup e l'European Challenge Cup. Ma si inizia sabato, alle 10.30, con il derby australiano nel Super Rugby fra i Brumbies ed i Waratahs ascolta articolo Condividi

Su Sky Sport un super weekend di rugby con ben otto partite da seguire tra Sei Nazioni femminile, Super Rugby, Heineken Champions Cup ed European Challenge Cup, che stanno per mettere in scena gli ottavi di finale dell’edizione 2022/2023. Tutte le partite in onda su Sky Sport Arena e in streaming su NOW tra sabato 1 aprile e domenica 2 aprile.

Benetton Treviso in Challenge Cup per i quarti Tra le partite da seguire su Sky, anche quella dell’unica italiana ancora in corsa nella Challenge Cup. Si tratta del Benetton Treviso, che sabato proverà a sfruttare al massimo il fattore casalingo nella sfida agli irlandesi Connacht, per raggiungere il prestigioso traguardo dei quarti di finale. A Monigo inizio alle ore 16, in diretta su Sky Sport Arena e NOW. Tre partite di Champions Cup Tre, invece, le partite dell’Heineken Champions Cup in onda, due già sabato; nella prima, alle ore 13.30, saranno di fronte i sudafricani Sharks e gli irlandesi Munster, mentre alle 18.30 spazio agli irlandesi Leinster, che ospiteranno i nordirlandesi dell’Ulster. Anche questi due match in diretta su Sky Sport Arena e NOW. Stessi canali pure per l’incontro di domenica tra gli inglesi Exeter e i francesi del Montpellier, live a partire dalle ore 16. Si gioca con la formula della partita secca, chi vince va direttamente ai quarti di finale.

Sabato il Super Rugby con Brumbies-Waratahs Inoltre, sabato appuntamento anche con il Super Rugby, lo spettacolare torneo dell’Emisfero Sud, per assistere al derby australiano tra Brumbies e Waratahs, valido per il sesto turno. Diretta alle ore 10.35 su Sky Sport Arena e NOW.