Inghilterra-Italia, ecco le formazioni

Domenica 2 aprile la nazionale italiana femminile sfiderà per la ventiquattresima volta nella sua storia l’Inghilterra, la squadra favorita per vincere il Sei Nazioni 2023. La squadra allenata da Simon Middleton vince ininterrottamente nel Torneo dal 2019 e, malgrado un parziale rinnovo generazionale dopo la Rugby World Cup dello scorso anno, ha una squadra ancora più forte e più esperta delle altre cinque avversarie. Si gioca alle 16:00 a Northampton, in quella che abitualmente è la casa dei Saints. L’Italia arriva alla partita con tanta voglia di mettersi alla prova dopo che la gara di apertura contro la Francia è stata da una parte sorprendente per la capacità delle Azzurre di stare in partita contro una semifinalista mondiale, dall’altra ha visto le Azzurre troppo lacunose nelle fasi di conquista per poter vincere la partita. Il capo allenatore Raineri prova ad aggiustare leggermente il tiro inserendo dall’inizio Sara Tounesi e affidandosi in prima linea a Gaia Maris, con Silvia Turani costretta al forfait per un infortunio alla mano. Anche Alyssa d’Incà è out per un problema fisico, e quindi il suo posto all’ala è occupato da Sofia Stefan, che lascia la numero 9 a Sara Barattin. Anche l’Inghilterra ha operato alcuni cambi: Tatyana Heard prende il posto dell’infortunata Amber Reed come numero 12, mentre Zoe Aldcroft sarà la terza centro in luogo di Sarah Hunter, che si è ritirata dopo il primo turno del Sei Nazioni 2023 dopo 141 caps internazionali con la maglia della nazionale. Tutta nuova la seconda linea, con la forte Poppy Cleall fermata da un acciacco e sostituita da Delaney Burns, affiancata da Cath O’Donnell. La capitana Marlie Packer, la già citata Aldcroft e il duo di trequarti composto da Abby Dow e Jess Breach rappresentano i pericoli più grossi per la difesa azzurra in una squadra che comunque si distingue sia per brillantezza individuale che per forza del collettivo. Le Azzurre proveranno a reggere l’impatto del pack in maglia bianca, per mettere in mostra poi l’alto livello di talento della linea arretrata. Una sconfitta è da mettere in conto, ma per la squadra italiana è determinante portare via da Northampton qualcosa di positivo da cui costruire il proseguimento del Torneo, quando affronterà avversarie più alla portata.