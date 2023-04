L'Italia sfida l'Irlanda: caccia al primo successo

Alcuni cambi in formazione che non modificano gli obiettivi di due squadre a caccia di punti dopo le sconfitte nei primi due turni ascolta articolo Condividi

Passata una settimana di pausa, sabato 15 aprile riprende il Sei Nazioni femminile dell’Italia, con le Azzurre impegnate a Parma alle ore 17.45 (in diretta TV su Sky Sport Arena) nella sfida all’Irlanda, valida per il terzo turno dell’edizione 2023. L’Italia approccia questa partita ancora ferma a zero punti, comunque forte delle buone sensazioni accumulate nell’esordio del Lanfranchi con la Francia. Il secondo round segnato dalla netta vittoria dell’Inghilterra invece non è stato altrettanto brillante, ma è legittimo pensare che non fosse quello con le vice campionesse del mondo il confronto da mettere nel mirino. Il coach Giovanni Raineri è costretto ad affrontare il match con alcune assenze importanti, a cominciare dalla capitana Elisa Giordano, che sarà assente per infortunio e cede i gradi a Sofia Stefan, schierata in posizione di mediano di mischia. Giada Franco prende la maglia numero 8 con Isabella Locatelli titolare e Francesca Sgorbini che completa la terza linea dalla parte chiusa. Lo staff azzurro non potrà contare nemmeno sul pilone Silvia Turani, mentre fra i trequarti torna il talento di Alyssa D’Incà e al contempo manca Vittoria Ostuni Minuzzi, sostituita da Beatrice Capomaggi con la numero 15 sulle spalle. Al netto delle assenze, le italiane possono affidarsi ad un gruppo di atlete per larga parte esperte e capaci di affrontare al meglio questo tipo di appuntamenti. In mezzo al campo si troveranno ancora la classe di Rigoni, la concretezza di Sillari e le qualità atletiche di Muzzo, con Madia pronta a innescare le manovre d’attacco delle sue compagne in posizione di apertura e Tounesi che può far valere tutta la sua solidità in seconda linea.

Sul versante irlandese il coach Greg McWilliams ha optato per una conferma in blocco del pacchetto di mischia. I cambi sono 3 e riguardano la linea arretrata dove Lauren Delany, Anna McGann e Ailsa Hughes subentrano al posto di Méabh Deely, Vicky Irwin e Molly Scuffil-McCabe, tutte a disposizione in panchina dopo aver preso parte come titolari alla partita con la Francia. Le ragazze irlandesi nei primi due incontri hanno sofferto in alcune aree del gioco raggruppato, dovendo cedere alla potenza dei pacchetti di mischia di Galles e Francia che poi sono riuscite a prendere il sopravvento anche negli spazi. Si tratta comunque di una formazione con ampi margini di miglioramento, rinnovata nelle sue interpreti e ancora a corto di esperienza internazionale, ma ricca di entusiasmo. Lo staff tecnico ha lavorato per recuperare energie fisiche e mentali, alla ricerca di una prestazione che possa cacciare via le delusioni di questa prima parte del torneo. leggi anche Sei Nazioni femminile, Inghilterra-Italia 68-5

La situazione in classifica e i precedenti Italia e Irlanda arrivano al Lanfranchi in una situazione di classifica analoga. I primi due turni del torneo infatti non hanno portato grande fortuna, entrambe le squadre sono state sconfitte e sono ferme a quota zero, all’interno di una graduatoria spaccata nettamente in due tronconi, con Inghilterra, Francia e Galles a punteggio pieno e il terzetto composto da Italia, Irlanda e Scozia reduce da sole sconfitte senza punti di bonus. Il secondo turno ha registrato due risultati in netto favore delle avversarie: Inghilterra-Italia 68 a 5 e Francia-Irlanda 3 a 53. Ragione per cui quello di sabato è un vero e proprio match verità, uno snodo fondamentale ai fini della classifica da cui potrebbe partire una seconda parte di Sei Nazioni ancora più stimolante. Nel Sei Nazioni 2022 l’Irlanda ha battuto le Azzurre 29 a 8, terminando il torneo in terza posizione a quota 9 punti, uno solo in più rispetto alle ragazze capitanate da Elisa Giordano che si sono piazzate quarte. L’ultimo precedente giocato a Parma è ancora in favore dell'Irlanda che ha battuto l'Italia nel torneo di qualificazione alla Rugby World Cup, per poi finire sconfitta da Spagna e Scozia senza riuscire a raggiungere la Coppa del Mondo per la prima volta dal 1991. Nel computo storico delle partite, l’Italia ha battuto l’Irlanda complessivamente 2 volte in 21 incontri. L’ultimo successo è stato particolarmente emozionante quando il 23 febbraio 2019 la formazione all’epoca guidata da coach Di Giandomenico ha piegato la resistenza delle irlandesi vincendo con il punteggio di 29 a 27 in un'edizione finita poi con il secondo posto delle Azzurre.