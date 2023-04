Italia batte Irlanda 24-7: prima vittoria azzurra

Sono serviti 216 placcaggi all’Italia per battere l’Irlanda nella terza giornata del Sei Nazioni femminile 2023, ottenendo la prima vittoria in questa edizione del Torneo e la seconda contro queste avversarie dall’ingresso nel medesimo. L’Irlanda, squadra spesso di un livello simile a quello delle Azzurre, era infatti stata spesso la nemesi della squadra italiana, incapace di avere la meglio su di loro, tranne che in una singola occasione nel Sei Nazioni 2019. Anche questa gara non è stata perfetta: l’Italia è stata assai indisciplinata , ha balbettato in rimessa laterale ed ha sofferto in mischia ordinata. Tuttavia, una difesa animata da un indomito spirito di sacrificio e tre splendide segnature , una più bella dell’altra, hanno consegnato loro un importante trionfo con il punteggio di 24-7 .

La ripresa

Il secondo tempo inizia nel migliore dei modi: da una rimessa laterale persa dall’Irlanda a metà campo l’Italia porta il pallone fuori a Muzzo, che guadagna tanti metri palla in mano sfidando fisicamente le avversarie. Dal punto d’incontro Vecchini bussa alla porta della difesa, poi l’ovale va fuori e le avanti della nazionale azzurra sono perfette nella fissazione delle avversarie e nel passamano che porta la palla fino a D’Incà, con questa brava a battere l’ultima, disperata difesa per andare fin sotto i pali. Come nel primo tempo, dopo un buon inizio l’Italia subisce la reazione avversaria, ma la difesa non si lascia piegare, continuando a placcare in modo indomito, con una Sara Tounesi sugli scudi nel distribuire sonore legnate a ripetizione (finirà con 21 placcaggi a suo nome). All’ora di gioco le Azzurre rimettono finalmente il naso nella metà campo avversaria grazie a un pallone di recupero ottenuto con eccezionale brillante da Sillari, che placca, si rialza e ruba l’ovale. È la stessa Sillari a segnare 3 punti dalla piazzola poco dopo, mettendo 17 punti di distanza tra le due squadre. Nel finale l’Italia accusa una sempre maggiore difficoltà nella difesa del drive e in mischia ordinata. Prima una rolling maul irlandese fa troppi metri, poi l’Irlanda ottiene una mischia ordinata a 5 metri dalla quale ottiene una meta di penalità al 67’, con la direttrice di gara Groizeleau che ritiene il fallo della prima linea italiana decisivo per non far segnare una meta inevitabile. L’Italia suda freddo quando l’Irlanda torna in attacco a 5 minuti dal termine, con una percussione dietro l’altra nei 22 metri azzurri. La partita sembra sul punto di riaprirsi per un finale incandescente, ma dopo una sequenza interminabile, con le energie al lumicino e una difesa con le unghie e con i denti delle compagne, Sara Barattin risolve la situazione forzando un tenuto a terra. È l’azione decisiva, dopo la quale le Azzurre mettono una splendida ciliegina sulla torta dalla rimessa laterale che segue: furba e fuga sull’out di destra per Vecchini, palla mossa verso l’altro lato del campo e brillante calcetto oltre la linea di Rigoni raccolto dalla giocatrice premiata come la migliore del match, Alyssa D’Incà, che può schiacciare ancora sotto i pali. Il Lanfranchi di Parma esplode di gioia per un successo sofferto ma in definitiva meritato dell’Italia, con il risultato finale di 24-7.