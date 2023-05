Rugby, 46 Azzurri per il Mondiale di Francia 2023

Era nell’aria, adesso è ufficiale. Nell’elenco dei 46 azzurri convocati da Kieran Crowley per preparare la Coppa del Mondo che scatterà a settembre in Francia, Sergio Parisse non c’è. Niente sesta Rugby World Cup per lui. E sarebbe stato un record assoluto nella storia rugbistica mondiale. I cap in maglia azzurra rimarranno 142, 92 da capitano. L’ultimo il 4 ottobre 2019, in Giappone contro il Sudafrica prima che il match contro gli All Blacks venisse annullato a causa di un tifone. Il punto di incontro tra giocatore e allenatore non è stato trovato ed è stata rottura.