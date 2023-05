Champions e Challenge Cup, è tempo di finali

Dall’Aviva Stadium di Dublino e su Sky Sport Arena e NOW è tempo di finali. Venerdì 19 maggio per la Challenge: Glasgow-Tolone (differita ore 23); sabato, per la Champions in campo Leinster e La Rochelle, gara in diretta alle 17.45

Il meglio del grande rugby europeo a livello di club è su Sky e in streaming su NOW, con l’Heineken Champions Cup e la European Challenge Cup, che stanno per mettere in scena l’atto conclusivo di questa edizione, quello più importante, quello delle Finali. Entrambi gli incontri sono in programma all’Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda, e il primo trofeo in palio sarà quello della Challenge Cup.

Challenge, Franco Smith contro Parisse

A contenderselo saranno gli scozzesi del Glasgow, allenati dall’ex CT dell’Italia Franco Smith, e i francesi del Tolone di Sergio Parisse, il giocatore italiano con più presenze internazionali. Match in differita alle ore 23 su Sky Sport Arena e su NOW. I transalpini giocano la loro seconda finale consecutiva, dopo quella persa lo scorso anno nel derby con il Lione.