La formazione sperimentale scelta dal ct Crowley è stata battuta 25-13 nel primo test match in vista dei Mondiali 2023. Per gli Azzurri non basta la meta di Monty Ioane e i punti al piede di un preciso Tommaso Allan. Prossimo appuntamento sabato contro l’Irlanda, tutto in diretta su Sky Sport

