Summer Nations Series: l’Italia sfida l'Irlanda

Gli Azzurri di coach Kieran Crowley sono attesi all'Aviva Stadium di Dublino per sfidare i XV del trifoglio, primi del ranking mondiale, in un test match con vista sulla Coppa del Mondo transalpina. Si gioca sabato 5 agosto alle ore 21

L’Italia schierata da Kieran Crowley per il secondo test match di queste Summer Nations Series, in preparazione alla Rugby World Cup 2023, rassomiglia molto di più a quella titolare rispetto alla squadra che ha perso una settimana fa contro la Scozia. In mediana si rivedono Paolo Garbisi e Stephen Varney, la coppia di centri è una certezza con Brex e Menoncello mentre Tommaso Allan guiderà il triangolo allargato da estremo, pronto a scoccare le frecce Monty Ioane e Paolo Odogwu, all’esordio. Tra gli avanti la terza linea marcata Benetton è composta da Negri, Halahifi e Zuliani, parso in ottima forma già contro la Scozia. In seconda torna Ruzza, ancora capitano in attesa di Lamaro, assieme all’altro esordiente Dino Lamb. Davanti a tutti giocano Fischetti, Nicotera e Riccioni che tanto avranno da provare dopo la deludente prestazione in mischia chiusa, e in rimessa laterale, vista contro la Scozia, oltre ai problemi nei punti d’incontro. Lo riconosce con la consueta onestà Kieran Crowley in conferenza stampa alla vigilia: “Sì è vero, non siamo stati all’altezza e ci siamo concentrati molto su questi aspetti in allenamento, abbiamo lavorato in settimana approfondendo anche quello che gli arbitri desiderano da noi, sabato avremo un ulteriore banco di prova.”

Le novità Paolo Odogwu e Dino Lamb Il selezionatore degli Azzurri tiene a ribadire che l’attenzione sua e dello staff dev’essere rivolta alla gara dell’Italia nel suo complesso e nel percorso verso la Coppa del Mondo: “La partita contro l'Irlanda sarà per tutti un nuovo, importante test in vista della Rugby World Cup. Altri giocatori avranno la possibilità di giocare una partita internazionale di altissimo livello affrontando la prima squadra al mondo. Il focus è sulla nostra prestazione.” Le speranze e la curiosità del movimento italiano però non possono che essere rivolte ai due esordienti di giornata, Paolo Odogwu e Dino Lamb, attesi a una prova d’impatto in una gara così complessa. I due paiono comunque aver già convinto Crowley: “Paolo Odogwu mi ha impressionato come stato di forma, è un grande lavoratore, un ball carrier potente. Può giocare ala (come contro l’Irlanda n.d.r.) ma anche centro, dove ci aspettiamo di vederlo in azione presto.” E sulla seconda linea ha aggiunto: “Anche Dino Lamb è un vero professionista, gioca indifferentemente a sinistra e a destra, è molto mobile, bravo in rimessa laterale, rappresenta una buona opzione per noi. Sono ragazzi che lavorano davvero bene e non vediamo l’ora di vederli esordire con l’Italia sabato.”

La solitudine dei numeri uno L’Irlanda è una squadra così piena di talento da poter schierare una formazione sperimentale come quella scelta da coach Andy Farrell, per il primo dei suoi test match pre Coppa del Mondo contro gli Azzurri, e sembrare comunque una corazzata. Il selezionatore irlandese ha optato infatti per un gruppo di giovani da verificare a livello internazionale con ben tre esordenti, Tom Stewart, Ciaran Frawley e Calvin Nash, punteggiato di veterani del rugby d’Irlanda che si devono assicurare la chiamata alla Rugby World Cup 2023 come Keith Earls, Robbie Henshaw, Tadhg Furlong, Cian Healy e il capitano Iain Henderson. In tutti i reparti c’è grande sperimentazione, in mediana gli occhi sono puntati su Jack Crowley, apertura di Munster che vorrà impressionare pubblico e staff, in sostituzione dello squalificato Johnny Sexton, nella speranza di partire per la Francia con la sua nazionale. Ad assisterlo il compagno di club Craig Casey come mediano di mischia, un altro in cerca di gloria. Nel triangolo allargato l’estremo è Jimmy O’Brien, al sesto cap, col citato Keith Earls a supplire per esperienza all’ala e Jacob Stockdale, uno dei tanti fenomeni irlandesi, al ritorno dopo due anni di assenza per vari infortuni e uno stato di forma mai all’altezza dello standard di coach Andy Farrell, con parecchio da dimostrare. Come lui anche il centro Robbie Henshaw è una stella che brama una maglia da titolare, coadiuvato da Stuart McCloskey numero 12. Le terze linee sono collaudate in casa Leinster: Jack Conan, Caelan Doris e Ryan Bird; mentre in seconda il capitano Iain Henderson verrà affiancato da Joe McCarthy, al secondo cap. I piloni infine sono David Kilcoyne e Tom O’Toole, divisi dal tallonatore Rob Herring. Grande curiosità anche per la panchina con Cian Prendergast e Caolin Blade oltre agli esordienti di giornata.