Dopo quella contro la Scozia, altra sconfitta per l'Italia del rugby nelle Summer Series. L'Irlanda si impone 33-17 a Dublino in una partita molto combattuta, con gli azzurri che si erano portati sotto di nove punti a 10 minuti dal termine con una meta di Menoncello. La squadra di Kieran Crowley, andata in meta anche con Pani, paga un brutto primo tempo