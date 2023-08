Partita che va oltre il risultato tra Italia e Irlanda: nonostante la sconfitta, infatti, gli azzurri hanno giocato una partita più propositiva rispetto alle precedenti uscite con un atteggiamento che fa ben sperare per le prossime gare L'IRLANDA BATTE L'ITALIA 33-17 ascolta articolo

Quando si perde non si deve mai essere contenti, però la sconfitta (33-17) a Dublino contro l’Irlanda numero uno al mondo, ranking alla mano, con scarto limitato, può essere tutto sommato una buona notizia. Due tempi diversi, il primo di sacrificio e sofferenza a placcare e tamponare, aprendo inevitabili falle, con un cartellino giallo a Fischetti che in 10 minuti di inferiorità ha fatto la differenza nei numeri: 14-0. Nel secondo tempo le cose sono andate meglio, con una reazione immediata e un po’ di confusione irlandese, e una mezza partita, per quanto conti, vinta nel parziale, 12-14 per gli azzurri. Senza dimenticare che l’Irlanda ha messo in campo una squadra con un paio di titolari soltanto da Grand Slam, Doris, man of the match da numero 7, ruolo non abituale (solo la seconda partita da openside flanker in carriera da rugbista professionista) e Henshaw.



Preoccupazioni Le lacrime di Menoncello per il dolore alla spalla ma soprattutto per il dolore che potrebbe impedirgli di andare in Francia. Un giocatore di rugby non piange per caso, nemmeno a 20 anni. E Tommaso, pensando ai Mondiali, è un vero talento, uno che fa la differenza, uno che ha il record per la meta più precoce di sempre nel Sei Nazioni, a 19 anni e 170 giorni. Menoncello bravo non solo a segnare una meta a Dublino ma, come sempre, a placcare duro e a provare a portare il pallone avanti. Scricchiola anche il ginocchio (collaterale mediale) del campione d’Inghilterra Marco Riccioni, pilone destro dei Saracens, non sta bene la spalla dell’oriundo mediano di mischia Varney, con Zuliani toccato duro. Altro che partite di preparazione, test match tosti, veri. E non chiamatele, per favore, amichevoli se non conoscete il rugby.