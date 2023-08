Italia, contro il Giappone una "prova riuscita"

L’Italia batte il Giappone 42-21, segnando 5 mete e mostrando un’ottima condizione fisica. Adesso si va in Francia, il Mondiale comincia l’8 settembre, l’Italia inizia il 9 con la Namibia GLI HIGHLIGHTS DI ITALIA-GIAPPONE ascolta articolo

Prove finite. Prove riuscite. L’Italia batte il Giappone, bene, 42-21, segnando 5 mete, mostrando un’ottima condizione fisica (sono lontani i cali nel finale che per tanti anni ci hanno accompagnato), una difesa efficace, una buona conquista, e la brillantezza di giocatori come Ioane (3 mete segnate) e Capuozzo, che sembra vedere prima quello che potrà succedere. Aggiungiamo la piazza di Treviso, calore e competenza, passione e presenza, i tanti giocatori del Benetton in campo 12 su 23, 9 nei primi 15, 8 su 8 in mischia, e gli occhi lucidi del freddo Kieran Crowley, di poche parole, e sempre in inglese, ma con un cuore italiano e trevigiano, per la sua ultima partita nel nostro paese e nella sua città di adozione. Adesso la Francia e la missione impossibile, dopo quella possibile…ovvero battere con bonus offensivo (4 mete segnate) Namibia e Uruguay per poi affrontare All Blacks e Francia col sogno dei quarti di finale mai raggiunti.

Cosa migliorare Certamente qualcosa da sistemare c’è. Prendiamo la maul da rimessa laterale, o, se preferite, il cosiddetto raggruppato penetrante, che è stato disinnescato con stile neozelandese alla Crusaders dai giapponesi, allenati, non a caso, da uno staff di ex uomini All Blacks (Jamie Joseph, Tony Brown, John Mitchell). Poi il punto di incontro, pulizia non efficace, sostegno tardivo e palloni persi. Qualche incertezza in touche. E un po’ di rilassamento, forse latino, dopo le mete segnate, sulle riprese del gioco, i “restart”, con recuperi dei giapponesi.