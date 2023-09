Debutta il Sudafrica: le partite di oggi su Sky

Il Sudafrica campione in carica fa il suo debutto alla Rugby World Cup, affrontando la temibile Scozia. In campo oggi anche il Cile, al debutto assoluto in un Mondiale. La Coppa del mondo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Terza giornata della Rugby World Cup, che si svolge in Francia dall'8 settembre al 28 ottobre. Grande attesa per il debutto dei campioni in carica del Sudafrica, che affrontano la temibile Scozia, in quello che è senza dubbio il big match di oggi. La Coppa del mondo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.