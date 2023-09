Azzurri del rugby pronti per X Factor! Quattro sì?

In attesa di tornare in campo mercoledì contro l’Uruguay (ore 17.45 live su Sky Sport Arena e NOW) gli Azzurri si propongono per la nuova edizione di X Factor, al via stasera alle 21.15 su Sky Uno. Cantanti per un giorno sono Seb Negri (con Save Tonight di Eagle Eye Cherry), poi Monty Ioane che interpreta (bene!) Elton John in Cold Heart e infine Niccolò Cannone che si lancia con un complicato You Are Not Alone di Michael Jackson. Ascoltateli e scegliete il vostro 'talento'!