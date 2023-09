La Francia vince, ma senza bonus: Uruguay ko 27-12

Vittoria in chiaroscuro per la Francia che ha faticato a Lille contro l'Uruguay, prossimo avversario dell'Italia nella pool A. I Teros hanno giocato a viso aperto, ritrovandosi a un solo punto di distacco al 54' dopo la meta di Amaya. Poi, però, hanno pagato dazio per il poco ordine e i tanti errori. La Francia, tuttavia, non è riuscita a conquistare il punto per il bonus offensivo. I Mondiali di rugby sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW