Curioso episodio durante Inghilterra-Giappone, valido per il 2° turno ai Mondiali di rugby in Francia. Il pilone Joe Merler è stato protagonista di uno degli assist più strani nella storia del torneo: il pilone inglese, infatti, ha mandato in meta un compagno grazie a un colpo...di testa! "Mi sono ispirato al Brighton di De Zerbi", ha scherzato a fine match. La Coppa del mondo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

GUIDA TV: LA RUGBY WORLD CUP SU SKY