Mondiali di rugby, risultati e classifiche dopo la seconda giornata

Tanti successi netti, da quelli più sofferti a quelli ottenuti in scioltezza, e una (mezza) sorpresa: questa è stata la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale di rugby 2023. Turno in cui l’Italia è rimasta a riposo mentre la sua prossima avversaria, l’Uruguay, ha fatto bella figura esordendo con la Francia. Ecco tutti i risultati dell’ultimo turno e le classifiche aggiornate della Coppa del Mondo. La Coppa del mondo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

per i sudamericani che, però, hanno onorato l’impegno: i francesi hanno faticato contro di loro e, pur vincendo 27-12, non sono riusciti a ottenere il punto bonus offensivo. I Blues hanno fatto molto per tenere in gioco i Teros, complice il turnover e i tanti errori fatti, che comunque si sono rivelati avversari ostici sui punti d’incontro e in difesa. Aspetti che l’Italia dovrà tenere in conto: mercoledì 20 settembre, alle ore 21.00, saranno gli Azzurri a sfidare l’Uruguay, match che sarà fondamentale vincere in qualunque modo. La seconda giornata ha visto anche l’incontro tra Nuova Zelanda e Namibia a Tolosa. Come da pronostico non c’è stata battaglia: gli All Blacks hanno dilagato segnando 11 mete, concedendo poco o nulla agli avversari. Da segnalare però un gesto di grande sportività: nel corso del match il centro namibiano Le Roux Malan è uscito gravemente infortunato ; operato con successo, ha ricevuto in regalo dagli All Blacks una loro maglia firmata da tutta la squadra. I Mondiali di rugby sono anche questo.

Giornata di risultati nettissimi nella pool B. Mentre la terza forza del raggruppamento, la Scozia, era a riposo, Irlanda e Sudafrica hanno avuto vita facile contro le rivali più deboli del girone , rispettivamente Tonga e Romania. E se almeno gli isolani hanno provato a resistere finché potevano contro lo strapotere dei Verdi, prima squadra del ranking mondiale, non c’è stato nulla da fare per i romeni, finiti sotto lo schiacciasassi targato Springboks. I campioni del Mondo uscenti, e secondi nel ranking, hanno surclassato gli avversari, infliggendogli quello che è ad ora il peggior passivo di questa Coppa del Mondo e non lasciando loro neanche un punto. La prossima giornata, però, arriverà il bello: sabato 23 settembre saranno Irlanda

Girone C, Galles in fuga e colpaccio delle Fiji

Se i raggruppamenti precedenti vedono rapporti di forza ben definiti, questo non si può dire per la pool C, quella con l’esito più indefinito di questo Mondiale. Data questa incertezza, i punti bonus (difensivi e offensivi) ottenuti dalle varie squadre si riveleranno probabilmente fondamentali per decidere chi passerà ai quarti di finale e chi no. Il Galles, pur con fatica, ottiene tutto quello che serviva contro un ostico Portogallo e scappa via al primo posto del girone C con 10 punti pieni. Alle sue spalle si è svolto il match probabilmente più intrigante della seconda giornata, l’incontro tra

la rinnovata ma acerba Australia di Eddie Jones e le Isole Fiji in forte crescita. Una partita tesa ed emozionante dalla quale sono usciti vincitori i Flying Fijians. Per quanto ormai non siano più una sorpresa, gli uomini di Simon Raiwalui ottengono una vittoria storica considerando che gli isolani non battono i Wallabies dal lontano 1954. L’Australia, dal canto suo, è quantomeno riuscita a tenersi stretto il bonus difensivo che ha rischiato di perdere allo scadere. Grazie a questi punti aggiuntivi Fiji e Australia si trovano ora al secondo posto del raggruppamento con lo stesso punteggio: la lotta per la qualificazione si fa serrata.