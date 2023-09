Sopravvissuti: una storia di rugby. Lo speciale

In onda da stasera, 18 settembre, la nuova produzione originale Sky Sport: lo speciale ripercorre il noto episodio del 1972 quando un aereo di una squadra di rugby uruguaiana diretta in Cile precipitò sulla catena montuosa con 45 persone a bordo; 16 di loro furono ritrovati vivi due mesi e mezzo dopo dai soccorritori. Testimonianze, aneddoti e interviste dei sopravvissuti per ricordare quella straziante vicenda

Nel 1972 il volo 571 della Fuerza aerea uruguaya dopo un errore della strumentazione precipitò sulle Ande. A bordo c’era anche la squadra di rugby dell’ Old Christians Club, di Montevideo, in Uruguay appunto, che stava andando a giocare una partita in Cile. I superstiti rimasero 72 giorni sulle montagne prima di essere recuperati. Soffrendo il freddo e la fame, per sopravvivere furono costretti anche a intaccare i corpi di chi era deceduto al momento dello schianto. I rugbisti furono decisivi per la salvezza delle 16 persone che riuscirono a scendere dalle Ande. Francesco Pierantozzi e Diego Dominguez sono andati in Uruguay a raccogliere la testimonianza di alcuni di loro. Una storia di rugby dunque, visto che ci racconta di valori e capacità di lottare anche quando tutto sembra perduto.