Con la vittoria in rimonta contro l'Uruguay, l'Italia ha centrato il primo obiettivo, quello di essere al Mondiale 2027 senza passare dalle qualificazioni. Prima nel proprio girone, ha fatto il suo dovere: ora giocherà con il sogno dei quarti le due partite con All Blacks e Francia senza ansie e con la testa libera, con la voglia di provocare uno sconquasso ovale.

Primo obiettivo. L’Italia è al Mondiale 2027 senza passare dalle qualificazioni, è in testa al girone davanti a Francia e All Blacks, mica roba da tutti i giorni, anche se c’è di mezzo il calendario “favorevole” (2 vittorie con bonus contro Namibia e Uruguay), e giocherà le prossime 2 partite (Nuova Zelanda e Francia) col sogno dei quarti, senza ansie da prestazione, nel senso della testa libera e della voglia matta di provocare uno sconquasso ovale, qualcosa più forte di una sorpresa. Insomma quello che si sarebbe dovuto fare è stato fatto. Dimostrando la propria superiorità, la caratura diversa e non solo per questioni di ranking o di fascia (tier) di appartenenza. Più facile con la Namibia, più dura con l’Uruguay.

La paura del primo tempo Il primo tempo chiuso sotto di 10 punti (7-17) ha spaventato e preoccupato, soprattutto pensando a come era stata pompata la narrazione sudamericana, fatta di convinzione, cuore e orgoglio, consapevolezza di una crescita indubbia ma non ancora, per fortuna, all’altezza dell’Italia. Più di 2 cartellini gialli quasi contemporanei l’errore è stato quello di cadere nel gioco un po’ sporco, duro dei sudamericani, senza riuscire ad imporsi col proprio rugby qualitativo. Il breakdown è stato tutto uruguyano, soprattutto di Ardao, con 6 palloni recuperati da “scavatore” nel punto di incontro. Troppi.

La differenza di cilindrata nella ripresa Nel secondo tempo l’Italia ha messo a segno 3 mete nel giro di una decina di minuti (dal 46’ al 56’) e ha cambiato il match. E’ uscita la differenza di cilindrata. Evidente pure il calo fisico dei sudamericani. Bene Paolo Garbisi da primo centro, a Montpellier del resto se lo fanno giocare spesso così un motivo ci sarà, con un lavoro più muscolare, di contatto, Allan una sicurezza, Lorenzo Cannone efficace, Lamaro super nei secondi quaranta minuti, Nicotera granitico, “Zuzu” Zuliani impact da provare come titolare, prima o poi. Prime linee buone, con Nemer da rivedere per disciplina non sempre esemplare.

