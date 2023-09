La terza giornata del Mondiale di rugby 2023 si è aperta all’insegna del successo dell’Italia sull’Uruguay ma non solo: Galles e Inghilterra, con tre vittorie consecutive, hanno già ottenuto la matematica qualificazione ai quarti di finale della Coppa del Mondo, mentre Irlanda e Sudafrica hanno dato vita a un’epica battaglia sportiva per la conquista del girone B. Ecco tutti i risultati dell’ultimo turno e le classifiche aggiornate della Rugby World Cup 2023, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ascolta articolo

Girone A: Italia, obiettivo raggiunto. Ora si può sognare Alla seconda partita del girone gli Azzurri possono dire di aver centrato l’obiettivo principale di questo Mondiale: vincere i primi due match con punto bonus offensivo, così da poter giocare le prossime sfide “impossibili”, con All Blacks e Francia, in serenità. Eppure, almeno per alcuni minuti, l’Italia ha tremato. Con l’Uruguay, sul finire del primo tempo, gli Azzurri si sono ritrovati in doppia inferiorità numerica e sotto nel parziale per 7-17. I sudamericani aspettavano da tempo questo match e hanno messo in mostra il loro punto forte, la combattività nei punti d’incontro. L’aggressività dei Teros e la doppia ammonizione hanno messo in crisi il piano di gioco dell’Italia, che però è stata determinata in difesa a contenere il passivo fino all’intervallo. Dal ritorno dagli spogliatoi si è vista un’altra Italia: gli Azzurri hanno ripreso in mano le redini della partita grazie alle cariche di Lorenzo Cannone, all’efficacia di Paolo Garbisi e all’esperienza e precisione di Tommaso Allan, insieme al solito Manuel Zuliani come impact player. Parziale di 31-0 in meno di trenta minuti e obiettivo raggiunto. Con dieci punti in classifica l’Italia è seconda nel girone e certa di qualificarsi direttamente per la prossima Rugby World Cup. Prima forza della pool A rimane la Francia, con una partita in più, che ha battuto la Namibia in un match senza storia. I Blues alla prossima giornata osserveranno il loro turno di riposo mentre gli Azzurri affronteranno i mai battuti All Blacks. È la prima delle sfide “impossibili” ma l’Italia l’affronterà senza avere nulla da perdere. Unica nota negativa della settimana per gli Azzurri è l’infortunio di Luca Bigi. L’esperto tallonatore non ha potuto giocare con l’Uruguay per una lesione muscolare e deve restare a riposo anche per le altre partite del Mondiale. Il tecnico Kieran Crowley ha quindi chiamato Marco Manfredi, suo compagno di reparto alle Zebre, per sostituirlo.

Girone A, risultati della terza giornata: Italia – Uruguay: 38-17

– Uruguay: 38-17 Francia – Namibia: 96-0 Girone A, classifica Francia 13

Italia 10*

Nuova Zelanda 5*

Uruguay 0*

Namibia 0 *una partita in meno

Girone B, l'Irlanda vince la battaglia con il Sudafrica Un autentico scontro tra corazzate. Questo è stato l’incontro tra Irlanda e Sudafrica, prima del match rispettivamente numero 1 e 2 del ranking mondiale, per la conquista del primo posto nella pool B. Battaglia e spettacolo allo Stade de France per intensità e fisicità messa in campo, soprattutto nei punti d’incontro. Alla fine il Sudafrica ha da recriminare vari punti lasciati dalla piazzola, dovendo forse accettare che a questo Mondiale non ha cecchini infallibili, mentre l’Irlanda deve stare attenta a non gioire troppo per un successo sì importante ma non definitivo. Questi arriveranno nelle fasi successive, dove dovrà dimostrare di saper mantenere questo elevatissimo standard. Sudafrica e Irlanda varrebbe una finale, eppure si sono ritrovate nello stesso girone. Come se non bastasse questo raggruppamento vede anche la presenza della Scozia, squadra che sta passando uno dei momenti di forma migliori degli ultimi anni. Anche gli Highlanders meriterebbero di giocarsi le fasi successive del Mondiale ma rischiano di restare alle spalle degli Springboks e dei Verdi. Intanto la squadra di coach Townsend il suo l’ha fatto per questa giornata, battendo Tonga e conquistando il bonus offensivo già nel primo tempo.

Girone B, risultati della terza giornata: Sudafrica – Irlanda: 8-13

Scozia – Tonga: 45-17 Girone B, classifica Irlanda 14

Sudafrica 10

Scozia 5*

Tonga 0*

Romania 0* *una partita in meno

Girone C: il Galles piega l'Australia, ma l'exploit è del Portogallo Per quanto riguarda il terzo raggruppamento del Mondiale, la pool C, le attese erano tutte riposte sullo scontro tra Galles e Australia. L’incontro tra due vecchie volpi del rugby internazionale, Warren Gatland e Eddie Jones, però è stato quasi senza storia: troppo organizzati i Dragoni, con una difesa che non ha concesso nulla; troppo scomposti i Wallabies, che pagano i tanti infortuni in ruoli delicati, oltre che un gruppo rimescolato con troppo poco tempo per assemblarsi. Galles che con questo terzo successo consecutivo ottiene la matematica qualificazione ai quarti di finale mentre l’Australia, per la prima volta nella sua storia, rischia seriamente di non vederli. A garantire spettacolo all’interno del girone C, in assenza delle Fiji che hanno osservato il turno di riposo, ci ha pensato un Portogallo sopra le righe, capace di pareggiare con la più forte Georgia. I caucasici, che hanno capitalizzato troppo poco nel primo tempo, l’hanno davvero vista brutta nella ripresa. Solo una meta nei minuti finali li ha salvati dalla capitolazione contro i Lusitani, traballanti nelle fasi statiche ma abbastanza solidi in difesa e capaci di folate offensive brucianti con i loro trequarti. La classica sfida del Rugby Europe Championship si è conclusa alla Rugby World Cup in perfetta parità per 18-18.

Girone C, risultati della terza giornata: Georgia – Portogallo: 18-18

Galles – Australia: 40-6 Girone C, classifica Galles 14

Fiji 6*

Australia 6

Georgia 2*

Portogallo 2* *una partita in meno

Girone D: Inghilterra qualificata, Argentina con il fiato corto Insieme al Galles, nel corso della terza giornata della Rugby World Cup 2023 anche l’Inghilterra ha conquistato con certezza matematica il pass per le fasi eliminatorie. Obiettivo ottenuto neanche sudando troppo contro il più debole Cile, orgoglioso ma che non aveva speranze contro la squadra di Steve Borthwick. Undici le mete inglesi, di cui 5 segnate dal solo Henry Arundell. Mentre l’Inghilterra procede per il suo cammino iridato con scioltezza, altrettanto non si può dire per l’Argentina. I Pumas sono stati capaci di trovare il loro primo successo al Mondiale 2023 ma non si può dire che abbiano convinto: Samoa ha sì messo in campo una difesa più solida del previsto ma i sudamericani hanno anche dimostrato di avere poche idee palla in mano. Nel complesso l’Argentina deve ringraziare un Emiliano Boffelli ispirato, che da solo ha segnato 16 dei 19 punti fatti dai Pumas. Girone D, risultati della terza giornata: Argentina – Samoa: 19-10

Inghilterra – Cile: 71-0 Girone D, classifica Inghilterra 14

Samoa 5*

Giappone 5*

Argentina 4*

Cile 0 *una partita in meno A cura di OnRugby.it