Dal Parc OL di Lione, le sensazioni del capitano Michele Lamaro a 24 ore dalla sfida con la Nuova Zelanda, che vale il pass per i quarti di finale del Mondiale: "E' come una finale, ma la pressione è tutta loro. Arriviamo nella posizione migliore, cercheremo di goderci la partita e fare il massimo. La Francia? Ora pensiamo agli All Blacks". La Coppa del mondo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ascolta articolo

Ventiquattro ore separano l'Italia dalla partita probabilmente più importante della sua storia rugbistica. Al Parc OL di Lione, gli azzurri affrontano venerdì la Nuova Zelanda, in un turno decisivo per il passaggio ai quarti. Vincendo per la prima volta contro gli All Blacks, gli azzurri farebbero la storia, entrando tra i primi otto del mondo ed eliminando i fenomeni neozelandesi.

Lamaro: "Altra chance con la Francia? Pensiamo solo a domani" "E' probabilmente la partita più importante della nostra carriera e vogliamo godercela. Arriviamo nella miglior posizione possibile e daremo il massimo. E' come una finale per entrambe, ma la pressione è tutta sulle loro spalle. Gli All Blacks sono il rugby, è bello giocare partite così. Una seconda chance con la Francia? Non ci pensiamo, abbiamo preparato al meglio questa partita e ce la giocheremo".

Allan: "Possiamo mettere in difficoltà gli All Blacks" “Cominciamo ad avere esperienza e pensare a fare il nostro gioco, non a chi affrontiamo. Tutti gli avversari sono forti. Sicuramente sto bene e mi sento in forma e sento meno pressione con l’esperienza ma adesso dopo due anni agli Harlequins mi sento nel momento migliore della carriera: mi sento bene e voglio aiutare la squadra nel miglior modo a prescindere dal ruolo. La maggior parte di questa squadra è al primo Mondiale e non ha rammarico per il 2019 ed è concentrata solo su gara di domani. Se giochiamo in modo giusto possiamo metterli sotto pressione”