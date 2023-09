Questa sera l'Italia cerca la storica qualificazione ai quarti di finale della Rugby World Cup: gli azzurri dovranno però superare i mitici All Blacks, mai battuti nella storia. Si gioca a Lione, con calcio d'inizio alle 21. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Probabilmente in pochi alla vigilia si sarebbero aspettati che la partita tra Italia e Nuova Zelanda potesse rappresentare un appuntamento così importante della Rugby World Cup 2023 , eppure la sfida di venerdì 29 settembre a Lione in diretta TV su SKY Sport Uno alle ore 21.00 è un vero e proprio match da dentro o fuori. Per gli All Blacks si tratta di un ultimo appello da non fallire : una sconfitta significherebbe la prima eliminazione della storia dalla fase a gironi. Gli Azzurri invece dovranno fare tesoro delle buone vibrazioni provate nei primi due turni per cercare di vincere e approdare ai quarti di finale senza dover sperare negli incroci del destino dell’ultima giornata della Pool A.

Come arrivano Italia e Nuova Zelanda al confronto di Lione

In classifica l’Italia si trova seconda a quota 10 punti grazie a due vittorie con bonus, mentre la Nuova Zelanda, sconfitta all’esordio dalla capolista Francia e poi vincente con la Namibia, segue in terza posizione a 5 lunghezze di distanza. Entrambe hanno giocato due partite e dopo questa giornata si troveranno ad affrontare da un lato la Francia e dall’altro l’Uruguay. Per la nazionale italiana potrebbe esserci una nuova occasione di tentare l’accesso ai quarti di finale (passano le prime due di ogni Pool) venerdì 6 ottobre, quando è in programma l’ultima gara del girone contro i padroni di casa dei Bleus. In quel momento però scatterebbe anche il conteggio dei punti bonus e una serie di calcoli numerici evitabili solo battendo i neozelandesi. Lo staff tecnico dei ‘tuttineri’ ha posto l’attenzione su intensità e velocità di esecuzione, due armi che gli All Blacks vogliono usare per capitalizzare ogni occasione possibile. Seppur meno scintillanti del passato, sono sempre in possesso di una grande varietà di opzioni con la palla in mano.

Alla squadra di Kieran Crowley, molto vivace e prolifica contro la Namibia e l’Uruguay, spetta il compito di guastare le combinazioni di un collettivo che può diventare letale quando riesce a giocare sul piede avanzante. Dopo due partite in cui la difesa italiana non è stata troppo sollecitata, adesso arriva la parte più dura del percorso mondiale. Capitan Lamaro e compagni infatti dovranno alzare il livello degli impatti, rimanere disciplinati e instillare molteplici dubbi nelle sicurezze dei quotati avversari. La pressione, come evidenziato in settimana dal pilone italiano Marco Riccioni, è tutta sulla Nuova Zelanda e chissà che la serenità mentale dell’Italia non possa diventare il valore aggiunto per costruire una prestazione di grande qualità.