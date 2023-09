Ange Capuozzo commenta la debacle con gli All Blacks ma guarda già alla prossima sfida: "Loro di un'altra dimensione, ma hanno giocato una grande partita. Il nostro Mondiale non è finito, abbiamo un'altra grande possibilità contro la Francia, sempre con la testa alta". Capitan Lamaro: "Una lezione, le grandi squadre escono sotto pressione". La Coppa del mondo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Ange Capuozzo guarda il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta pesante contro gli All Blacks, primo match point fallito dall'Italia per centrare una storica qualificazione ai quarti dei Mondiali: "Loro di un'altra dimensione, ma hanno giocato una grande partita. Il nostro Mondiale non è finito, abbiamo un'altra grande possibilità contro la Francia , sempre con la testa alta". Vincendo il 6 ottobre, gli azzurri eliminerebbero i padroni di casa, entrando tra le prime 8 del Mondiale.

Lamaro: "Una lezione da una grande squadra"

"Abbiamo dato loro fastidio in qualche occasione, ma se poi non concretizzi prendendo dei punti allora si fa difficile. Era una partita da dentro o fuori per loro, era come una finale: come tutte le grandissime squadre, hanno alzato il livello quando serviva. Per noi deve essere una lezione".