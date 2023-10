Tornano in campo gli Azzurri. Contro la Francia altro match complicato ma che è decisivo per il passaggio ai quarti della Coppa del mondo di rugby. Ci sono cinque novità nella formazione, a cominciare dalla prima linea che cambia completamente rispetto alla partita contro gli All Blacks

Dopo la Nuova Zelanda, la Francia . Ecco la formazione dell'Italia per la decisiva sfida contro alla Coppa del mondo di rugby , altreo match molto che si preannuncia difficile per gli Azzurri , che però in caso di vittoria andrebbero ai quarti di finale per la prima volta nella storia.

La formazione dell'Italia contro la Francia

Sono cinque le novità rispetto alla sconfitta con gli All Blacks: cambia completamente la prima linea , con gli infortunati Nicotera e Fischetti sostituiti da Faiva e Ferrari, che per il suo 50esimo cap da destra si sposta a sinistra. Pilone destro gioca invece Ceccarelli al posto di Riccioni.

In seconda linea Cannone, Capuozzo torna estremo

Ko anche Lamb, in seconda linea gioca Niccolò Cannone. Dietro Capuozzo torna estremo, con Allan numero dieco e Paolo Garbisi primo centro, come contro l'Urugay. In panchina per la prima volta nel mondiale 5 avanti e 3 tre-quarti, con Morisi anche lui alla 50^ presenza se scenderà in campo.