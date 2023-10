Un'altra notte da dimenticare per l'Italia, che dopo la scoppola con gli All Blacks, cede 60-7 a Lione contro la Francia e viene eliminata dal Mondiale. Otto a uno il bilancio delle mete per i padroni di casa, dominanti in ogni fase del gioco e qualificati come primi della Pool A ai quarti di finale. La Rugby World Cup è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

DOMINGUEZ: "L'ITALIA SEMBRAVA RASSEGNATA"