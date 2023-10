Mondiali, programma e tabellone dei quarti

Chiusa la fase a gironi, ci si proietta già verso i quarti di finale, in programma tra sabato e domenica: Irlanda-All Blacks e Francia-Sudafrica sono due finali anticipate, grande occasione invece per Galles-Argentina e Fiji-Inghilterra. La Coppa del mondo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ascolta articolo

Si è chiusa la fase a gironi della Rugby World Cup 2023: delle 20 squadre partecipanti ne sono rimaste 8, che da sabato 14 si contenderanno il decimo titolo mondiale. Di fatto, Irlanda-All Blacks e Francia-Sudafrica sono due finali anticipate, mentre dall’altra parte del tabellone Galles-Argentina e Inghilterra-Fiji sono aperte ad ogni pronostico. Si preannunciano, insomma, 4 partite spettacolari. Ecco i risultati della quinta e ultima giornata e il programma dei quarti di finale del Mondiale.

Girone A: passano Francia e All Blacks. Italia: obiettivo minimo raggiunto Nulla da fare per l’Italia, che non riesce a sovvertire il pronostico contro la Francia e cede 60-7 nell’ultima giornata del girone. I padroni di casa conquistano il primo posto nel girone e sfideranno il Sudafrica ai quarti, in una sfida che ha già il sapore di una finale anticipata. Non sarà da meno l’altro quarto di finale: nell’altra sfida del girone, infatti, gli All Blacks hanno facilmente avuto ragione di un Uruguay a corto di energie, conquistando il secondo posto nel gruppo. Ai quarti ci sarà l’Irlanda, la più concreta e compatta delle 4 favorite di questo Mondiale. Obiettivo minimo comunque superato per l’Italia chiude al terzo posto con 10 punti, due vittorie e due sconfitte, guadagnando comunque l’accesso automatico al prossimo Mondiale. Girone A, i risultati Francia-Italia 60-7 (5-0)

Nuova Zelanda-Uruguay 73-0 (5-0) Girone A, classifica finale Francia 18

Nuova Zelanda 15

Italia 10

Uruguay 5

Namibia 0

Girone B: questa Irlanda fa paura L’Irlanda si libera con una facilità impressionante anche della Scozia, quinta nel ranking, e vince il girone. Il 36-14 finale dello Stade de France fa paura soprattutto per le 4 mete già messe a segno nel primo tempo e per il parziale di 36-0 messo insieme in 58 minuti, contro una squadra che – in teoria – avrebbe dovuto essere la più vicina alle 4 grandi di questo Mondiale. Soddisfazione finale per Tonga, che batte 45-24 la Romania e chiude il suo Torneo con una bella vittoria. Girone B, i risultati Irlanda-Scozia 36-14 (5-0)

Tonga-Romania 45-24 (5-0) Girone B, classifica finale Irlanda 19

Sudafrica 15

Scozia 10

Tonga 5

Romania 0

Girone C: Fiji, che brivido! Portogallo nella storia Chissà come avranno vissuto la partita di ieri Eddie Jones e la sua Australia. Il Portogallo ha ottenuto la sua prima vittoria in un Mondiale: alle Fiji bastava un punto, e un punto è arrivato, ma gli isolani al termine del match perso 24-23 contro i lusitani non sembravano per niente contenti. Tanto è bastato, comunque, per eliminare l’Australia, vera delusione di questo Mondiale. Il Portogallo, comunque, chiude il suo Torneo nel migliore dei modi, e va via dalla Francia a testa altissima. Nell’altra partita, un Galles non esaltante ma concreto tiene a debita distanza la Georgia e nel finale dilaga per il 43-19 finale. Delusione per i Lelos, che chiudono addirittura all’ultimo posto nel girone. Girone C, i risultati Galles-Georgia 43-19 (5-0)

Fiji-Portogallo 23-24 (1-4) Girone C, classifica finale Galles 19

Fiji 11 (seconda per via dello scontro diretto con l’Australia)

Australia 11

Portogallo 6

Georgia 3

Girone D: l’Argentina si prende i quarti. Samoa sfiora il colpaccio Doveva essere uno spareggio, e così è stato: grande battaglia tra Argentina e Giappone, con i Pumas più bravi a sfruttare le occasioni concesse e a chiudere la partita nel finale, passando 39-27. I nipponici, comunque, conquistano la qualificazione automatica alla prossima Coppa del Mondo: rispetto agli ultimi 2 mondiali le prestazioni sono state meno esaltanti, ma il Giappone si è comunque confermato pienamente competitivo ad alti livelli. L’Inghilterra, già qualificata, rischia grosso contro delle Samoa che cercavano almeno il terzo posto nel girone. Ancora una volta gli isolani pagano l’indisciplina: in vantaggio 17-11, il giallo a Manu per un placcaggio in aria su Farrell scuote gli inglesi dal torpore e la meta di Care ribalta il risultato per il 18-17 finale. Girone D, i risultati Inghilterra-Samoa 18-17 (4-1)

Giappone-Argentina 27-39 (0-5) Girone D, classifica finale Inghilterra 18

Argentina 14

Giappone 9

Samoa 7

Cile 0

I quarti: due finali anticipate e due sfide apertissime Sabato 14 e domenica 15 si giocheranno i quarti di finale. Di fatto, Irlanda-All Blacks e Francia-Sudafrica potrebbero essere benissimo due finali anticipate. Difficile evidenziare una favorita in queste sfide: quel che è certo è che 2 delle prime 4 del ranking (con notevole distacco su tutti gli altri) andranno a casa alla fine di questo weekend. Si parte sabato alle 17 con Galles-Argentina: la squadra di Gatland sembra essersi ritrovata, e vuole conquistarsi l’opportunità di affrontare la vincitrice del match tra Irlanda e Nuova Zelanda. I Pumas per ora non hanno brillato particolarmente, ma hanno già dimostrato in passato di accendersi nelle sfide a eliminazione diretta. Dall’altra parte, tra i padroni di casa e gli Springboks verrà fuori l’avversaria della sfida più imprevedibile: Inghilterra-Fiji, rivincita dello storico test estivo vinto dagli isolani. La squadra di Borthwick ne ha vinte 4 su 4, ma tutto dipenderà dalle Fiji, che devono ritrovarsi dopo la sconfitta contro il Portogallo.

Il programma dei quarti di finale e il tabellone del torneo Sabato 14 ottobre Quarto di finale 1, ore 17, Galles-Argentina, Stade de Marseille Quarto di finale 2, ore 21, Irlanda-Nuova Zelanda, Stade de France Sabato 15 ottobre Quarto di finale 3, ore 17, Inghilterra-Fiji, Stade de Marseille Quarto di finale 4, ore 21, Francia-Sudafrica, Stade de France Venerdì 20 ottobre, semifinale ore 21, Vincente quarto di finale 1 – Vincente quarto di finale 2, Stade de France Sabato 21 ottobre, semifinale ore 21, Vincente quarto di finale 3 – Vincente quarto di finale 4, Stade de France Venerdì 27 ottobre ore 21, finale per il 3° posto, Stade de France Sabato 28 ottobre ore 21, finalissima, Stade de France A cura di OnRugby.it