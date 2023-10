Mondiali di rugby, quarti di finale: le partite di oggi

Si conclude oggi il quadro dei quarti di finale della Rugby World Cup. Alle 17 a Marsiglia, l'Inghilterra sfida le sorprendenti Fiji. In serata i padroni di casa della Francia affrontano i campioni in carica del Sudafrica. La Coppa del mondo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si delinea oggi il quadro delle semifinali della Rugby World Cup 2023. In campo, infatti, le ultime due sfide valide per i quarti di finale. Alle 17 apre il programma la sfida tra l'Inghilterra e le Isole Fiji, che si gioca allo stadio di Marsiglia. In serata grande attesa per il match che vedrà la Francia padrona di casa provare a eliminare i campioni in carica del Sudafrica. Le semifinali sono in programma venerdì 20 e sabato 21 ottobre allo Stade de France, tutte da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.