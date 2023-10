Argentina-All Blacks, la semifinale LIVE dalle 21

Quasi quattro mesi dopo la vittoria degli All Blacks a Mendoza nella Rugby Championship, Argentina e Nuova Zelanda si ritrovano di fronte allo Stade de France: in palio un posto nella finale dei Mondiali contro Sudafrica o Inghilterra. L'incontro è in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti